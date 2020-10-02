Примария Кишинёва возрождает государственно-частное партнёрство: инвесторам предложили список инициатив для участия

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Утверждён перечень инвестиционных проектов муниципального значения, предложенных к реализации в рамках государственно-частного партнёрства.

Об этом сообщил генпримар Ион Чебан, уточнивший, что документ содержит 17 инициатив муниципалитета в следующих областях: образование, здравоохранение, социальная сфера, спорт, культура. Они были определены рабочей группой, состоящей из членов исполнительной власти и представителей фракций МСК.

В списке инициатив, предлагаемых к реализации, значатся:

– обустройство парковочных мест и строительство многоэтажных/подземных паркингов;

– модернизация сети уличного освещения;

– реконструкция и использование исторических зданий, являющихся собственностью муниципия Кишинёв;

– определение решений для строительства нового здания для размещения примарии Кишинёва;

– благоустройство и строительство подземных пешеходных переходов и мини-торгово-сервисных центров в них (подземный переход на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Измаил);

– утилизация мусора на муниципальном полигоне в Цынцэрень;

– благоустройство парков, зон отдыха, лесопарков;

– капитальная реконструкция канатной дороги от улицы Николая Костин до улицы Каля Ешилор;

– строительство Кишинёвского агрологистического центра;

– использование и модернизация медицинских, образовательных, социальных, спортивных и культурных учреждений;

– использование муниципального имущества;

– обеспечение безопасности граждан и важных объектов посредством систем видеонаблюдения в городе.

Таким образом мы намерены возобновить сотрудничество между примарией Кишинёва и деловой средой. Каждый проект будет реализовываться на основе технико-экономических обоснований, которые будут выполняться за счёт участия внешних партнёров по развитию, – добавил градоначальник.

Формуляр и перечень объектов, предлагаемых экономическим агентам для участия в ГЧП, опубликованы на официальной веб-странице муниципалитета.

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