Примария Кишинёва в 2021 году выдала меньше разрешений на строительство жилых комплексов, чем в предыдущем году

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В 2020-2021 годах Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений выдало около 917 разрешительных документов на строительство. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, в 2020 году было выдано 401 разрешение на строительство, в том числе: 14 – на строительство жилых домов, 114 – на индивидуальные жилые дома, 11 – на административные коммерческие объекты, 33 – для промышленных блоков, 229 различных разрешений на перепланировку, реконструкцию, благоустройство, ремонт, инженерные сети.

В 2021 году было выдано около 516 разрешений на строительство: 12 из них были предназначены для жилищных комплексов, 133 – для жилых домов, 16 – для административных коммерческих объектов, 40 – для промышленных зданий, а также 315 различных разрешений на перепланировку, реконструкцию, обустройство, ремонт, инженерные сети.

— Это показывает, что в 2021 году примария Кишинёва выдала на 29% больше разрешений, чем в 2020 году. Что касается разрешений на строительство жилых комплексов, то здесь наблюдается снижение – на 15% меньше, чем в 2020 году. Выдача разрешительных документов на строительство осуществляется в соответствии с требованиями закона, который предусматривает процедуру, вид и сроки выдачи разрешительных документов, – отметил Чебан.

Глава столицы также добавил, что количество разрешительных документов, выдаваемых муниципалитетом, варьируется из года в год в зависимости от количества полученных заявлений.

Разрешение на строительство выдаётся на основании заявления собственника с приложением ряда обязательных документов: нотариально заверенного соглашения совладельцев здания/земли; градостроительного сертификата на проект; выписки из проектной документации; единого отчёта о проверке проектной документации для строительства; удостоверения личности (для физического лица) или свидетельства о регистрации (для юридического лица); договора об авторском надзоре; выписки о положительном согласовании исполнительного проекта; сертификата археологической экспертизы; природоохранного разрешения.

– Только если документация выдана в соответствии с действующим законодательством и сопровождается всеми необходимыми согласованиями, выдаётся разрешение на строительство. В противном случае документ не предоставляется, – подчеркнул Ион Чебан.

Стоит отметить, что Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений в своей работе строго руководствуется законами и нормативными актами, действующими в области территориального планирования, градостроительства, архитектуры, строительства и земельных отношений, а также положениями регламента учреждения.

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