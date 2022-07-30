Примария Кишинёва утвердила календарь проведения благотворительных ярмарок и блошиных рынков

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Соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу муниципалитетом.

Сообщается, что инициатива направлена на поддержку нуждающихся людей и продвижение социальных проектов. Благотворительные ярмарки смогут организовывать общественные организации, а блошиные рынки – непосредственно группы людей.

Так, каждую субботу и воскресенье на улице Тираспольской, возле Кишиневского вокзала, будет открываться ярмарка старинных вещей и одежды. Также в воскресенье, 31 июля, в секторе Чеканы, на аллее “Мирча чел Бэтрын” откроется ярмарка.

7 августа жители столицы смогут посетить сквер “Мезон” на Московском проспекте, а 21 августа у входа в парк “Ла Извор” также будет организована ярмарка.

На осень были определены еще семь локаций. Претуры получат запросы от организаторов и проинформируют жителей.

Представители претур также проинформируют организаторов о мерах по предотвращению и снижению распространения вируса COVID-19.

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