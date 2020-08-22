Примария Кишинёва создала онлайн-карту выставленных на торги участков

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Столичная примария создала онлайн-карту выставленных на торги участков города. Она включает 23 земельных участка, которые будут выставлены на продажу посредством аукциона.

На карте указан список выставленных на аукцион земель, назначение каждого земельного участка, его адрес, площадь и ориентировочная цена, пишет moldpres.md. Онлайн-карта будет периодически пополняться другими лотами, которые муниципалитет выставляет на продажу.

Примар муниципия Ион Чебан распорядился, чтобы все объекты стоимостью более 80 тысяч леев были выставлены на продажу исключительно через систему государственных закупок MTender.

Отныне земли в столице будут продаваться на аукционе: прозрачно и с возможностью участвовать любому желающему, а не как это было раньше – под столом и по смешной цене. Я не допущу отклонений от правовых норм. Если мне станет известно о незаконной схеме продажи земельных участков в столице, я уведомлю об этом Генеральную прокуратуру, – сообщил градоначальник.

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