Примария Кишинёва совместно с Советом уезда Васлуй организует Дни культуры Васлуй

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Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, мероприятия пройдут с 13 по 15 августа. Посетителей ждут концерты, спектакли, выставки, спортивные соревнования, мероприятия для детей, а также литературные и художественные мероприятия.

Жители Васлуй смогут полюбоваться работами художников Союза художников Республики Молдова, которые будут выставлены в фойе Дома культуры Constantin Tănase, и выставками музея истории Кишинёва “Выдающийся тандем: примар Карл Шмидт и архитектор Александр Бернардацци”, а также выставкой “Кишинёв в красках”, автор Ликэ Саинчук, в музее Ștefan cel Mare в Васлуй, – рассказал генпримар.

Согласно программе, во второй день фестиваля в уездной библиотеке Nicolae Milescu-Spătaru состоится презентация автобиографической книги маэстро Еуджена ДОГА “Viața mea, așa cum a fost să fie”, а вечер завершится сольным концертом маэстро Еуджена ДОГА и артистки Паулы Селинг.

В последний день фестиваля на сцену выйдут Мария Илиуц и этно-фольклорный ансамбль Crenguța de Iederă.

Кульминацией фестиваля станут выступления “Муниципального оркестра народной музыки братьев Адваховых” и группы Zdob și Zdub.

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