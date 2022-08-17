Примария Кишинёва снабжает пригороды прессованным асфальтобетоном

Примария Кишинёва снабжает пригороды прессованным асфальтобетоном

Примария Кишинёва силами предприятия “Exdrupo” этим летом отправила в пригородные населённые пункты более 2500 тонн прессованного асфальтобетона.

По словам генерального примара муниципия Иона Чебана, этот материал использовался и будет использоваться далее в ряде проектов по ремонту улиц и дорог в муниципальных коммунах.

Также более 1500 тонн материала доставлено в населенные пункты Цынцэрень и Джамана. Пригородам было предоставлено следующее количество асфальтобетона: Сынжера – 760 тонн, Колоница – 700 тонн, Бубуечь – 314 тонн, Будешть – 260 тонн, Грэтиешть – 240 тонн, Крикова – 200 тонн, Тогатин – 28 тонн.

Генпримар уточнил, что муниципалитет продолжит выдачу фрезерованного асфальта для ремонта дорог местного значения в пригородах в пределах имеющихся запасов.

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