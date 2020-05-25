Примария Кишинёва разработает интерактивную карту с проблемными зонами

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Примария муниципия Кишинёв разработает интерактивную онлайн-карту, на которой будут указаны зоны с повышенным риском ДТП, проблемные стройки, а также находящиеся на ремонте улицы.

Вице-примар Виктор Киронда сообщил в рамках сегодняшнего заседания муниципальных служб, что рабочая группа по безопасности дорожного движения в столице, состоящая из представителей Главного управления общественного транспорта и путей сообщения и Министерства внутренних дел, провела на прошлой неделе первое заседание. Был выдвинут ряд предложений по улучшению ситуации в области безопасности дорожного движения.

– Первым шагом будет создание карты зон с повышенным риском ДТП, – отметил вице-примар.

Местные органы власти и представители МВД предпримут меры по улучшению транспортной инфраструктуры, которые обяжут участников дорожного движения соблюдать скоростной режим, а также повысят безопасность пешеходов в зонах с повышенным риском аварий. Кроме того, на интерактивной карте будут обозначены проблемные стройки и зоны, где проводится ремонт дорог и тротуаров.

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