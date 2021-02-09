Примария Кишинёва проведёт новый тендер на закупку автобусов

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Столичная примария организует новый тендер на закупку 100 автобусов, обещанных в 2020 году.

Ион Чебан попросил ответственные службы выполнить необходимые формальности для возобновления конкурса, передаёт moldpres.md.

Прошу сделать это на этой неделе, чтобы возобновить тендер на закупку автобусов, а также проанализировать другие альтернативные варианты покупки, сборки транспортных средств как для пригородов, так и для города, – потребовал Чебан.

В конце ноября 2020 года Национальное агентство по рассмотрению жалоб отменило результат тендера на закупку 100 автобусов после того, как его оспорили участники.

В настоящее время в городском автобусном парке столицы 143 единицы транспорта, из которых 100 – с превышением сроков эксплуатации.

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