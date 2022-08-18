Примария Кишинёва продолжит инвестировать в развитие пригородов столицы

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан посетил с рабочим визитом пригородный населенный пункт Бачой, где ознакомился с результатами реализации проектов по развитию инфраструктуры, осуществляемых при финансовой поддержке муниципалитета.

Во время встречи с примаром Илие Ляху и местными советниками были обсуждены реализованные проекты, а также проекты, реализуемые в настоящее время.

– Местная администрация Бачой высоко оценила поддержку со стороны примарии Кишинёва, что, в свою очередь, улучшило качество жизни жителей пригорода, – отметил градоначальник.

Также были упомянуты два муниципальных автобусных маршрута №4 и №49, соединяющие Кишинёв и пригороды, на которые прошлом году было поставлено соответственно 3 и 5 новых и комфортабельных автобусов.

– Примария Кишинёва продолжит поддерживать проекты по развитию социальной и дорожной инфраструктуры в пригородах, – заверил Чебан.

С 2020 года по настоящее время инвестиции муниципалитета в развитие коммуны Бачой составляют 17,82 млн леев.

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