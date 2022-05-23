Примария Кишинёва продолжит инвестировать в пригороды

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Примария Кишинёва продолжит поддерживать пригороды посредством внедрения хороших проектов для людей. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан по случаю Храма города Крикова.

– Мы много инвестируем в развитие пригородов, я рад, что нам удалось наладить коммуникацию с властями всех населённых пунктов, а также с горожанами. В конце прошлого года нам удалось передать в Крикова 12 новых единиц общественного транспорта. Каждый день совершается более 90 рейсов, потому что многие местные жители работают или учатся в Кишинёве, – отметил градоначальник.

Он также рассказал, что на 2022 год для реализации проектов в Крикова выделено 5 миллионов 200 тысяч леев. Они будут потрачены на строительство канализационных сетей по периметру улиц Миорица, Пэчий, Б.П. Хышдеу, Кишинёвская, 31 августа 1989 г., реконструкцию очистных сооружений города (II этап) и строительство кровли гимназии №77.

В 2020 году было выделено 3 миллиона 300 тысяч леев, реализованы следующие проекты: строительство канализационных сетей по периметру улиц Ветеранилор, Кишинёвская, Албишоара, Букурия, Луговая, Титова; реконструкция уличного освещения.

В 2021 году из муниципального бюджета в Крикова было направлено 2 миллиона 550 тысяч леев, реализованы следующие проекты: строительство канализационных сетей по периметру улиц Пэчий, М. Фрунзе, Миорица, Минерилор, Ливезилор, А. Колосова, Б. П. Хышдеу; реконструкция системы отопления в гимназии №77; монтаж уличного освещения по ул. Кишинёвская, Б. П. Хышдеу, А. Колосова, Нукарилор, Ю. Гагарина, И. Крянгэ, Виилор.

В 2022 году на развитие населённых пунктов из муниципального бюджета выделен ещё 101 млн леев.

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