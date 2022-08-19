Примария Кишинёва продолжает инвестировать в развитие коммуны Бачой

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Как уточнил Ион Чебан, за 3 года примария инвестировала более 17,8 млн леев в ремонт детских садов, школ и подъездной дороги в Бачой.

Одним из самых важных проектов в этом году, где вклад примарии Кишинёва составил 60%, является строительство с нуля детского сада в Брэила.

– В этом году муниципалитет выделил 6,7 млн леев, а местная примария – 1,65 млн леев. В детском саду будет два этажа, на них разместятся три группы. Строительные работы будут завершены к концу нынешнего года, – уточнил Чебан.

Муниципалитет также инвестировал в ремонт детских садов №101, №140 и №171. В 2020 году было выделено 800 тысяч леев на ремонт кровли в детском саду №101. Здесь утеплили стены, поменяли пол, отремонтировали сантехнические блоки и благоустроили территорию. Местный взнос составил 347 тысяч леев.

В 2020 году примария Кишинёва выделила 1,8 млн леев на строительство 7 павильонов в детсаду №140. Всего на этот детский сад муниципалитет выделил более 20 миллионов, сегодня его посещают более 200 детей.

Ещё 1,4 млн леев вложили в замену кровли в детсаду №171. На эти деньги возведена пристройка и утеплены стены здания.

Ещё один объект, отремонтированный в том числе при финансовой поддержке примарии Кишинёва, – начальная школа №101 в Бачой. 700 тысяч леев было вложено в замену крыши. Ещё 1,42 млн леев было выделено на ремонт кровли и теплоизоляцию гимназии в Брэила.

Примария Кишинёва профинансировала и проекты по модернизации дорожной инфраструктуры в Бачой. В течение 2020-2021 годов муниципалитет выделил 5 миллионов леев на ремонт подъездной дороги в Бачой протяжённостью 3 км. В работу также входили разметка и установка дорожных знаков.

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