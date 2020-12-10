Примария Кишинёва прилагает все усилия для обеспечения безопасности дорожного движения

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В связи с ливнем и мокрым снегом профильные муниципальные службы всю ночь работали на улицах столицы и в пригородах. Для борьбы с образовавшейся наледью было задействовано 13 специальных машин, которые распределили 94,5 тонны соли и 31,9 тонны песчано-солевой смеси. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

– Мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасности дорожного движения. Тем не менее, я призываю автомобилистов передвигаться с максимальной осторожностью. В этот период мокрый снег и низкая температура представляют большую опасность как для водителей, так и для пешеходов, – отметил он.

Градоначальник уточнил, что на сайте примарии в категории «Текущая деятельность хозяйственных служб» можно ознакомиться с ежедневной работой коммунальных служб и муниципальных предприятий, особенно в том, что касается борьбы с обледенением на проезжей части и тротуарах.

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