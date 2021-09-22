Примария Кишинёва приглашает фермеров обсудить условия закупки яблок для школ

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Завтра состоится встреча муниципальных властей и экономических агентов, в рамках которой будет обсуждена инициатива примара Кишинёва Иона Чебана о закупке яблок для столичных школ у фермеров, которым негде реализовать свой товар, чтобы поддержать таким образом отечественных производителей.

По данным пресс-службы примарии, стороны обсудят условия контракта на поставку свежих яблок учащимся I-XII классов учебных заведений Кишинёва. Главное управление образования, молодежи и спорта изучает возможность бесплатной поставки яблок для учащихся в сентябре – октябре этого года.

Закупаемая продукция должна соответствовать строгим требованиям законодательства. Яблоки должны быть целыми, чистыми, без следов болезней и вредителей, без постороннего запаха и привкуса, массой 150 грамм каждое. Кроме того, в обязательном порядке нужно приложить документы, подтверждающих качество товара.

Заседание состоится в четверг, 23 сентября, в 11.00, в зале заседаний примарии при соблюдении всех антиковидных мер.

Напомним, что Ион Чебан возмутился, узнав, что молдавские фермеры вынуждены выбрасывать выращенные ими яблоки. Градоначальник заявил, что примария найдёт необходимые средства и заключит контракты с аграриями, чтобы яблоки попали на стол детям в школах и детских садах.

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