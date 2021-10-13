Примария Кишинёва премировала молдавских чемпионов мира по борьбе

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Чемпионка мира по вольной борьбе Ирина Рынгач, чемпион мира по греко-римской борьбе Виктор Чобану и вице-чемпионка мира по вольной борьбе Юлия Леорда получили награды и дипломы от примарии Кишинёва.

Генеральный примар муниципия Ион Чебан рассказал, что накануне Храмового праздника Кишинёва спортсменам от имени примарии предоставили по 100 тысяч леев за первое место и 50 тысяч леев за второе место. Также по 10 тысяч леев каждый получили тренеры Виктор Куку и Андрей Киперь.

Ион Чебан поздравил чемпионов и поблагодарил их за выступление.

– Они являются гордостью Молдовы, поскольку принесли нашей стране мировую славу. Молодые чемпионы показали великолепный пример для подрастающего поколения. Спортсменов необходимо поддерживать, поэтому я предложу мунсовету, чтобы со следующего года спортсмены, показывающие хорошие результаты, в том числе за рубежом, получали поддержку со стороны властей, – рассказал градоначальник.

Он добавил, что примария Кишинёва намерена втрое увеличить бюджет на сферу культуры, а также больше вкладывать в спортивные проекты.

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