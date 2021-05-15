Примария Кишинёва поздравила две многодетные семьи

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Две многодетные семьи, проживающие в Кишинёве, получили сегодня поздравления и подарки от столичной примариии и лично от генерального примара Иона Чебана.

Одна семейная пара – это Сергей и Елена Унгуряну, которые создали семью 59 лет назад. Они вырастили троих детей. Вторая семья – Николае и Мариана Штиука, они вместе уже 20 лет, воспитывают троих детей.

Крепкая семья может преодолеть все трудности, возникающие в жизни, благодаря терпению, пониманию и любви. Примерами являются семьи Унгуряну и Штиука. Сегодня я поздравил членов этих семей и пожелал им здоровья и долгих лет совместной жизни, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Примария Кишинёва сделала им подарок и оказала финансовую поддержку – это заработная плата за один день сотрудников Главного управления социальной помощи и здравоохранения и его подразделений.

Также сегодня сотрудники примарии поздравляют на дому ещё 30 столичных семей.

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