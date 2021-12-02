Примария Кишинёва получит более 400 тысяч леев за сдачу в аренду нежилых помещений

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Сегодня состоялся очередной аукцион по передаче в аренду нежилых помещений, находящихся в собственности муниципалитета.

Как рассказал Ион Чебан, были переданы в аренду 3 места, за которые ранее в муниципальный бюджет не платили: 400 000 леев – за помещения, предоставляемые в коммерческую аренду, и 14 000 леев – за 2 места в учебных заведениях для танцев/спорта.

Следующий аукцион состоится 8 декабря в Зале заседаний претуры сектора Центр (ул. Болгарская, 43). Будут выставлены 20 нежилых помещений, изолированных помещений и отдельно стоящих построек площадью от 5 м² до 144 м², – уточнил Чебан.

Желающие участвовать в конкурсе должны подать заявку не позднее, чем за 24 часа до аукциона на имя Аукционной комиссии по адресу: мун. Кишинёв, ул. Армянская, 43.

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