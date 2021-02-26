Примария Кишинёва получит более 10 миллионов леев за 13 мест для расположения киосков (ВИДЕО)

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Сегодня прошёл четвёртый открытый аукцион для получения права на размещение киосков на территории Кишинёва.

Как сообщил Ион Чебан, доход от 13 лотов из 20 выставленных на аукционе составит 10,66 млн леев.

Самым востребованным лотом на аукционе оказалось место, расположенное на улице Измаил, 45. Первоначальная цена составила 350 тысяч леев, а продан он был за 2,45 миллиона леев. Ещё 2 востребованных места находятся на улице Г. Александреску и в парке “Валя Морилор”: они были проданы за 1,93 млн леев и 1,45 млн леев соответственно. Стоимость остальных мест составила от 204 тыс. леев до 560 тыс. леев.

Как я ранее говорил, для правильного развития столицы нам необходима прозрачность, и те, кто сегодня участвовал в аукционе, могут быть уверены, что в течение 5 лет в этом месте не появится другого киоска, и на них не будет оказано давление, – подчеркнул градоначальник.

Напомним, на первых двух аукционах, проведённых в декабре 2020 года, было продано 28 мест для ведения торговли на общую сумму 51,8 млн леев. На третьем аукционе, который прошёл в январе нынешнего года, было продано 11 лотов на общую сумму 26 миллионов леев.

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