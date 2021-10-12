Примария Кишинёва получила в дар машины скорой помощи от благотворительных ассоциаций из Италии

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Примария муниципия Кишинёв получила в дар две машины скорой помощи от благотворительных ассоциаций из итальянских коммун Чертальдо и Гамбасси-Терме.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, поблагодарив итальянские власти за поддержку.

На основе сотрудничества между регионом Тоскана и примарией Кишинёва машины скорой помощи были предоставлены двум муниципальным клиническим больницам, а именно детской инфекционной больнице и больнице №4. Эти машины типа В – оснащены необходимым медицинским оборудованием и находятся в идеальном техническом состоянии. Они прибудут в Кишинёв в ближайшие дни, – отметил Чебан.

Машины скорой помощи необходимы для транспортировки детей на комплексное лечение и медицинские консультации, а также для транспортировки пациентов, проходящих паллиативное лечение.

Глава муниципия также добавил, что 18-19 октября Кишинёв посетит итальянская делегация во главе с мэром коммуны Чертальдо, регион Тоскана, в сопровождении группы представителей благотворительных организаций, которые способствуют включению в школы детей с аутизмом.

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