Примария Кишинёва получила награду за транспарентную деятельность (ВИДЕО)

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Институт развития и социальных инициатив (ИРСИ) “Viitorul” и Институт экономических реформ и развития INEKO из Словакии присудили столичной примарии награду за обеспечение прозрачности в деятельности местной публичной администрации.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Ион Чебан. Он рассказал, что ИРСИ “Viitorul” выбрал для награждения 3 самые транспарентные примарии и 3 самых транспарентных района в Молдове, среди которых – и примария Кишинёва.

Радует, что, по словам Вячеслава Ионицэ, за деятельностью примарии пристально следят эксперты. Мы обязательно учтём все их рекомендации. Мы по-прежнему работаем над тем, чтобы стать самым транспарентным органом местной публичной администрации в республике, – заявил градоначальник.

По его словам, на данный момент муниципалитет разрабатывает многолетние планы в различных сферах, продолжает оцифровывать данные и услуги, активно запускает публичные конкурсы на ключевые вакансии в примарии, внимательно следит за осуществлением всех проектов в городе, пересматривает налоговую политику. Также инициировано реформирование некоторых управлений для повышения эффективности их работы и др.

Мы публикуем финансовые отчёты муниципальных управлений и ведомств. Заседания МСК транслируются в прямом эфире на странице примарии Кишинёва в Facebook. Мы намерены снимать на видео заседания профильных муниципальных комиссий. Все проекты решений, решения, постановления и пресс-релизы размещаются на официальном сайте примарии Кишинёва – chisinau.md. Вся информация является общедоступной для граждан. Примария отчитывается обо всех своих расходах. Я хочу, чтобы примария Кишинёва стала самым авторитетным и транспарентным местным публичным учреждением в республике, – подчеркнул Чебан.

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