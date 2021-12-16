Примария Кишинёва подпишет соглашение о сотрудничестве с российским Сургутом

Примария Кишинёва подпишет соглашение о сотрудничестве с российским Сургутом

Эта и другие темы обсуждались во время расширенной онлайн-встречи с рядом высокопоставленных представителей и официальных лиц Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Молдова.

По словам генерального примара Кишинёва Иона Чебана, подписание соглашения о сотрудничестве приветствуется, тем более что, по официальным данным, в регионе проживает более 10 000 молдаван.

– Мы намерены наладить сотрудничество по ряду сегментов. В настоящее время готовятся все протокольные процедуры. Я сообщил, что команда из примарии Кишинёва может посетить регион для обмена опытом и передовой практикой в различных областях, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Ион Чебан отметил также, что у Кишинёва налажены очень хорошие отношения с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Обнинском и другими городами Российской Федерации, а результатом сотрудничества становится совместная реализация множества проектов.

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