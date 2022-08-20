Примария Кишинёва подписала соглашение о сотрудничестве с общественной ассоциацией SOS Autism

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Столичная примария намерена создать и развивать в Кишинёве социальную службу «Дневной центр для людей с ограниченными возможностями и расстройствами аутистического спектра».

Как рассказал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, бенефициарами центра будут как люди с ограниченными возможностями старше 18 лет, так и их семьи.

– Проект по созданию дневного центра будет реализован Главным управлением медицинской и социальной помощи при поддержке ОА SOS Autism, он финансируется Европейским союзом и софинансируется Фондом Сороса в Молдове в партнёрстве с ОА Keystone Молдова и ОА Institutum Virtutes Civilis. Дневной центр будет расположен по адресу Николае Титулеску, 8, – уточнил градоначальник.

ОА SOS Autism за счёт полученного гранта проведёт капитальный ремонт здания, в том числе перепланировку некоторых помещений, закупит и оборудует необходимой мебелью и техникой, а также окажет поддержку в подготовке актов, регулирующих деятельность центра и его аккредитацию.

Проект является частью программы грантов «Организации гражданского общества действуют для улучшения социальных услуг» и продлится до 30.04.2023.

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