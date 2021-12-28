Примария Кишинёва подписала 3-летний договор с Цынцэренами на складирование мусора

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Подписано дополнительное соглашение к Контракту гражданского общества между примарией Кишинёва, примарией коммуны Цынцэрены Новоаненского района и муниципальным предприятием “Autosalubritate” по вывозу твёрдых бытовых отходов из столицы.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что срок действия соглашения – три года. Сегодня за него проголосовали в муниципальном совете Кишинёва.

В результате переговоров, длившихся около полугода, вчера поздно вечером нам удалось достичь согласия с администрацией коммуны Цынцэрены, и за соответствующий договор проголосовали члены совета коммуны. Ранее этот договор подписывали на год, а нам удалось согласовать стратегический для Кишинёва документ сроком на 3 года, – отметил градоначальник.

Ион Чебан напомнил, что в течение полутора лет примария Кишинёва реализовывала в Цынцэренах проекты, внедрение которых обещали ещё с 2010 года, и выполнила все обязательства, предусмотренные в договоре с гражданским обществом в отношении данного населённого пункта.

Мы приложили максимум усилий для развития инфраструктуры коммуны, а также для обустройства полигона для отходов. Построена современная станция по очистке сточных вод, приобретён уплотнитель для содержания полигона, построены дорога и плотина, посажены деревья. Также были отремонтированы некоторые улицы, построены многофункциональные стадионы, детские площадки. Кроме того, проведены некоторые работы в школе, – рассказал генпримар.

Полигон отходов в Цынцэренах – единственный в своем роде в стране, приспособленный властями Кишинёва для хранения отходов.

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