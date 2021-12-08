Примария Кишинёва поддерживает Национальную ассоциацию молодых историков в реализации ряда проектов

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан провёл встречу с представителями Национальной ассоциации молодых историков Серджиу Мустяцэ и Юлианом Русановски.

Как сообщил градоначальник на своей странице в соцсети, они обсудили ряд проектов, которые могут реализовать в Кишинёве совместными усилиями.

– Это продолжение сотрудничества, которое мы начали в нынешнем году, поддержав Ассоциацию в реализации нескольких проектов в сфере истории, археологии, образования, сохранения, защиты и устойчивого освоения культурного и исторического наследия Кишинёва. Речь идёт об издании томов “Identitățile Chișinăului” и организации международных конференций, издании первого тома из 5 “Монографии Кишинёва”, а также о разработке учебной программы по факультативному предмету “Мой Кишинёв”. На следующий год мы предоставили финансовые средства для реализации ряда проектов, которые будут способствовать консолидации и освоению материального и нематериального наследия Кишинёва, – отметил Чебан.

Также, по его словам, столичная примария намерена подписать соглашение о партнёрстве с Национальной ассоциацией молодых историков, а также с Гражданской группой по культурному наследию.

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