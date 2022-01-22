Примария Кишинёва поддержит сектор HoReCa 50%-ным снижением платы

0

Столичная примария приходит на помощь местным экономическим агентам. Как отметил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, это необходимо, чтобы сектор HoReCa мог справиться с ограничениями, введёнными в связи с объявлением “красного кода” из-за COVID-19.

– Представители HoReCa заявили, что могут обанкротиться, если их не поддержат. Муниципалитет применит 50%-ное освобождение от платы, установленной для коммерческих единиц или предоставления услуг в сфере HoReCa, на время действия “красного кода”, – рассказал градоначальник.

Решение комиссии будет опубликовано в ближайшее время на сайте примарии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.