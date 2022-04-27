Примария Кишинёва планирует закупить в Европе около 50 троллейбусов с пробегом

Примария Кишинёва планирует закупить в Европе около 50 троллейбусов с пробегом

Об этом сообщил генеральный примар молдавской столицы Ион Чебан, уточнив, что транспортные единицы прибудут из городов Рига (Латвия), Винтертур (Швейцария) и Зальцбурга (Австрия).

– Приобретение около 50 транспортных единиц необходимо для замены морально и технически устаревших троллейбусов. Троллейбусы, планируемые к закупке, будут современными, у них будет низкий пол, они будут оснащены системами кондиционирования, кузовом с антикоррозионной защитой. Потребление электроэнергии у них будет ниже, чем у троллейбусов модели ЗиУ, и, по оценкам, они могут эксплуатироваться около 10 лет, – сообщил градоначальник на своей странице в соцсети.

Напомним, в марте на улицы Кишинёва вышли очередная партия из 10 классических троллейбусов типа АКСМ последнего поколения, собранных в ремонтном цеху МИ “Управление электротранспорта”.

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