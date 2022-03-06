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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Всего на данный момент в двух павильонах Moldexpo, зале торжеств, военной части №2, которые координирует Центр Moldexpo, размещено около 900 человек. За последние 24 часа около 1200 человек были приняты и перенаправлены для размещения в центрах, обустроенных примарией Кишинёва, и других, открытых при поддержке и помощи партнёров.

Также Чебан сообщил, что 3 автобуса с беженцами были отправлены в Румынию, а 2 – в Германию.

– Сегодня примария Кишинёва открывает ещё два больших центра размещения беженцев: кинотеатр Lukoil – 300 мест (Рышкановка) и зал для гандбола – 300 мест (Ботаника). 87 человек больны, из них 38 детей, 6 человек находятся в муниципальных больницах, – также рассказал градоначальник.

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