Примария Кишинёва открыла пункт сбора пожертвований для беженцев

0

Пункт сбора пожертвований для беженцев из Украины был открыт в международном выставочном центре “Moldexpo”. Ежедневно с 09:00 до 16:00 волонтёры будут принимать еду, одеяла и тёплую одежду.

Граждан просят не приносить продукты питания, требующие предварительной термической обработки, или продукты с коротким сроком хранения.

По словам представителей муниципалитета, все пожертвования будут инвентаризированы, а продукты будут храниться в центре “Moldexpo”. После этого волонтёры распределят их по разным адресам, где проживают беженцы.

Контактным лицом назначен Петру Греку – 0602 35 235.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.