Примария Кишинёва откроет дополнительные пункты тестирования на COVID-19 в учреждениях первичной медпомощи

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Как отметил генеральный примар муниципия Ион Чебан, это необходимо для того, чтобы избежать скопления людей в поликлиниках и помочь как можно большему количеству граждан.

– В последние дни значительно увеличилось количество желающих пройти тестирование на COVID-19. Примария Кишинёва обратится в МВД с просьбой разместить отапливаемые и оборудованные палатки возле всех учреждений первичной медицинской помощи (территориальные медицинские ассоциации и центры семейных врачей). Палатки будут установлены муниципалитетом в качестве дополнительных точек для тестирования. Таким образом, поток людей пройдет намного быстрее, и удастся избежать очередей, – отметил градоначальник.

Он также рассказал, что созвал кризисную ячейку совместно с Главным управлением медицинской и социальной помощи и руководителями медицинских учреждений для планирования и реализации срочных мер по оказанию медицинской помощи в сложившейся кризисной ситуации. Учреждения первичной медицинской помощи будут иметь расширенную коммуникацию и информирование населения по вопросам здравоохранения и касательно пунктов тестирования. Будут увеличены число номеров телефонов и штат медицинских регистраторов в каждой территориальной медицинской ассоциации и в каждом центре семейных врачей, для предоставления пациентам необходимых сведений.

– Что касается госпитализации: с 23 января, активирован блок COVID-19 на 150 мест для взрослых в Муниципальной фтизиопульмонологической больнице. Также заработало ещё одно, четвертое отделение на 30 мест для детей с COVID-19 в Муниципальной детской больнице «В. Игнатенко». Мы прилагаем все усилия, чтобы удовлетворить потребность в медицинских консультациях и услугах для всех граждан, – подчеркнул Чебан.

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