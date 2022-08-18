Примария Кишинёва осуждает незаконный сбор денег в детских садах

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Главное управление образования, молодёжи и спорта столицы осуждает незаконный сбор денег в детских садах через так называемые родительские ассоциации, которые не зарегистрированы официально.

Заместитель главы управления Андрей Павалой неоднократно призывал родителей прекратить эту практику: даже если группы родителей хотят сделать взнос, это возможно только через юридически зарегистрированные ассоциации.

– Мы хотим убрать из учебных заведений те «родительские ассоциации», которые действуют незаконно. Согласно законодательной базе, любой человек, а не только родители, может участвовать в материальном улучшении учреждений, но через официально зарегистрированные организации. Управление неоднократно призывало родителей не участвовать в незаконном взимании платы. Существует много ситуаций, когда в родительских группах предпринимаются попытки собрать деньги как с участием дидактических кадров, так и без них. Но я каждый раз говорю – мы не поддерживаем эти денежные сборы, – сказал Андрей Павалой на конференции, посвящённой началу нового учебного года.

По словам чиновника, Управление образования периодически издаёт соответствующие приказы, призывая директоров учебных заведений принять меры по пресечению этого явления.

– Я считаю, что после изменения законодательства, когда будут наказывать не только взяточника, но и того, кто даёт взятку, это явление будет искоренено. Призываю родителей в случае возникновения подобных ситуаций обращаться в Управление образования или другие государственные структуры, – добавил Павалой.

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