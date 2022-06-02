Примария Кишинёва организовала праздник и подарки для детей беженцев из Центра Patria Lukoil

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В Международный день защиты детей столичная примария не забыла и о маленьких беженцах из Украины, находящихся в Центре размещения Patria Lukoil, и организовала для них арт-мероприятие.

Так, по словам генерального примара Иона Чебана, более 30 детей приняли участие в различных интерактивных мероприятиях и посмотрели художественную программу, представленную учащимися музыкальной школы «Еуджен Дога».

Примария Кишинёва и Главное управление медицинской и социальной помощи вручили детям сладкие подарки и 100 пакетов со средствами гигиены и продуктами питания. Также детям были розданы рюкзаки.

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