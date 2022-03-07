Примария Кишинёва определила более 1000 мест для детей беженцев в столичных школах

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На сегодняшний день в адрес столичной примарии подано 96 заявлений о регистрации детей беженцев в школах Кишинёва, а 44 ребёнка уже посещают учебные заведения.

Такую информацию представил генеральный примар Ион Чебан. Он отметил, что всего примария Кишинёва определила более 1000 мест для детей беженцев в 32 образовательных учреждениях с обучением на языке национальных меньшинств.

– В 1 классах определено 102 места, во 2 классах – 154 места, в 3 классах – 130 мест, в 4 классах – 131 место, в 5 классах – 107 мест, в 6 классах – 112 мест, в 7 классах – 117 мест, в 8 классах – 102 места, в 9 классах – 109 мест, в 10 классах – 131 место, в 11 классах – 91 место, в 12 классах – 126 мест, – уточнил градоначальник.

Кроме того, ежедневно в 44 центрах размещения в муниципии, обустроенных примарией и партнёрами, психопедагоги и социальные педагоги проводят мониторинг общего психологического климата и индивидуального психологического профиля беженцев для выявления людей, нуждающихся в помощи. Для них выделяются места, обеспечивающие уединение при психологическом консультировании.

С 28 февраля по 4 марта была оказана первичная психологическая помощь и индивидуальная помощь для установления психоэмоционального баланса, а также проведены групповые занятия с детьми.

– Мы также стараемся вовлекать детей беженцев в деятельность дневных центров или лагерей в столице. Мы определим дополнительные финансовые средства для оплаты труда социальных работников, психологов, врачей, волонтёров, которые прилагают огромные усилия и работают в режиме нон-стоп, чтобы справиться с массовым наплывом беженцев, – подчеркнул Ион Чебан.

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