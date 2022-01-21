Примария Кишинёва обсудила с сектором HoReCa новые ограничения, введенные Нацкомиссией по общественному здоровью

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Примария муниципия Кишинёв созвала встречу представителей сектора HoReCa в онлайн-формате для обсуждения и выработки предложений в связи с решением Национальной комиссии по общественному здоровью, которое вводит новые ограничения для различных сфер, в том числе в сфере общественного питания.

Как пояснил генпримар Кишинёва Ион Чебан, диалог с представителями сектора HoReCa был организован для выяснения их позиции касательно введения новых ограничений деятельности и того, может ли муниципалитет помочь экономическим агентам, которых коснулись нововведения. В мероприятии также приняли участие представители Центра общественного здоровья муниципия Кишинёв.

Представители сектора HoReCa обратились с просьбой о продлении программы работы учреждений общественного питания на один час, до 23:00. Они также жаловались на то, что они поставлены в иное положение по сравнению с остальными экономическими агентами, в результате чего несут существенные убытки.

Кроме того, участники встречи обратились за помощью к муниципальным властям в связи с частыми проверками в заведениях, проводимыми различными учреждениями с функциями контроля на предмет соблюдения ограничений, наложенных в связи с пандемией.

– Я попросил представителей сектора HoReCa сформулировать свои предложения и направить их в примарию для рассмотрения на заседании Комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинёв. Комиссия по закону обязана выполнять одобренное правительством решение, однако законодательство позволяет вносить определенные дополнительные поправки или действия, но эти решения должны быть аргументированы, обоснованы и логичны, что и будет обсуждаться сегодня на заседании Комиссии по общественному здоровью, – уточнил Чебан.

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