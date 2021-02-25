Примария Кишинёва объявила повторный тендер на закупку 100 автобусов

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Об этом сообщил генпримар Ион Чебан, уточнив, что объявление о конкурсе было опубликовано на платформе achizitii.md. Тендер продлится 35 дней.

Муниципалитет уже второй раз запускает международный тендер на закупку партии из 100 автобусов с целью улучшения качества транспортных услуг в столице, так как результаты первого, проведённого в 2020 году, были отменены.

Новые автобусы должны быть 12 м в длину, должны быть оборудованы системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, а также системой кондиционирования воздуха. Экологический класс транспортных единиц должен быть не ниже Евро 5.

Согласно требованиям муниципалитета, автобусы должны быть доставлены в Кишинёв в течение 6 месяцев с момента подписания контракта на закупку. На партию из 100 новых автобусов предусмотрено 270 млн леев.

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