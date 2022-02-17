Примария Кишинёва намерена заключить соглашение о сотрудничестве с румынским муниципием Дева

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Ион Чебан встретился сегодня с примаром муниципия Дева Флорином Николае Оанча.

Стороны поговорили о ряде проектов в различных сферах – культура, образование, спорт и другие, – которые можно осуществить совместными усилиями. Ион Чебан также сообщил о намерении в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве.

Кроме того, генпримар побеседовал с руководством Федерации футбола Румынии Рэзваном Бурляну, рассказал о сотрудничестве с Федерацией футбола Молдовы и о проектах примарии Кишинёва по популяризации спорта, осуществлённых за последние два года. Речь идёт о программе «Футбол в школах», реабилитации и строительстве стадионов в школах и общественных местах, сотрудничестве в строительстве самого современного пляжного стадиона в парке «Ла извор», поддержке клуба «Дачия» и обучении детей из неблагополучных семей, популяризации спорта среди сотрудников примарии Кишинёва и участии в соревнованиях, поддержке и софинансировании нескольких чемпионатов в стране и за рубежом, а также других мероприятиях.

– Я предложил подписать соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Румынии, чтобы у нас была возможность осуществлять ещё больше совместных проектов для кишинёвцев в этой области, – отметил Чебан.

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