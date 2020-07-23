Примария Кишинёва намерена развивать велосипедную инфраструктуру в столице (ФОТО)

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Обустройство велосипедных дорожек в Кишинёве является частью Плана устойчивой городской мобильности, который в настоящее время разрабатывается на уровне муниципия. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

По его словам, муниципалитет совместно с ПРООН в Молдове разрабатывает План устойчивой городской мобильности в рамках проекта Green City Lab. Таким образом, идёт работа над привлечением специалистов, определением фондов и механизмов финансирования, а также консолидацией сообщества любителей велосипедов.

– Велосипедные дорожки будут расположены в первую очередь на улицах и аллеях, которые в настоящее время ремонтируются или будут отремонтированы в ближайшее время. В последующем мы намерены организовать и обустроить велосипедные трассы, которые соединят секторы города, – сказал Ион Чебан.

Велосипедные дорожки будут обустроены на улице 31 августа, бульварах Г. Виеру и Мирча чел Бэтрын, Московском проспекте, а совместные дорожки и для общественного транспорта появятся по улицам А. Пушкина, Б. Бодони, А. Матеевич и на бульваре Штефана чел Маре. Также будут обустроены парковки для велосипедов.

– Знаю, что в настоящее время велосипедистам трудно передвигаться по городу из-за инфраструктуры, не предназначенной для такого вида транспорта, а также из-за водителей, которые не уважают велосипедистов на дорогах. Я лично собираюсь регулярно ездить на работу на велосипеде, и буду призывать вице-примаров и сотрудников примарии поступать так же, – отметил Чебан.

Глава столицы уточнил, что во дворе примарии и у входа в здание также будут оборудованы велосипедные парковки, потому как некоторые сотрудники муниципалитета приезжают на работу на велосипедах.

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