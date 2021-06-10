Примария Кишинёва налаживает сотрудничество с Национальным советом молодёжи Молдовы

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Представители подразделений примарии Кишинёва и Национального совета молодёжи Молдовы, отвечающих за межэтнические отношения, встретились на рабочем заседании, чтобы определить возможности будущего сотрудничества с этнокультурными организациями.

Как отметил Ион Чебан, местная администрация уже установила сотрудничество с этнокультурными организациями местного значения. На это в столичном бюджете ежегодно предусматриваются определённые средства, и соответствующие практики могут быть применены и в отношении Национального совета молодёжи.

Мы стремимся найти решения для укрепления общих интересов путём проведения регулярных встреч по вопросам сотрудничества по приоритетным направлениям, – подчеркнул градоначальник.

Встреча состоялась в рамках проекта “Вовлечение заинтересованных сторон в продвижение прав человека и меньшинств, повышение инклюзивности и социальной сплочённости”, поддержанного Миссией ОБСЕ в Молдове.

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