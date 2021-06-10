Примария Кишинёва налаживает сотрудничество с Национальным советом молодёжи Молдовы

Примария Кишинёва налаживает сотрудничество с Национальным советом молодёжи Молдовы

Представители подразделений примарии Кишинёва и Национального совета молодёжи Молдовы, отвечающих за межэтнические отношения, встретились на рабочем заседании, чтобы определить возможности будущего сотрудничества с этнокультурными организациями.

Как отметил Ион Чебан, местная администрация уже установила сотрудничество с этнокультурными организациями местного значения. На это в столичном бюджете ежегодно предусматриваются определённые средства, и соответствующие практики могут быть применены и в отношении Национального совета молодёжи.

Мы стремимся найти решения для укрепления общих интересов путём проведения регулярных встреч по вопросам сотрудничества по приоритетным направлениям, – подчеркнул градоначальник.

Встреча состоялась в рамках проекта “Вовлечение заинтересованных сторон в продвижение прав человека и меньшинств, повышение инклюзивности и социальной сплочённости”, поддержанного Миссией ОБСЕ в Молдове.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md