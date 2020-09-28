Примария Кишинёва начинает подготовку к зиме

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Несмотря на то, что в Молдове всё ещё царит почти летняя погода, столичная примария начинает готовиться к зимним осадкам, чтобы встретить непогоду во всеоружии.

Так, глава муниципия заявил о необходимости провести инвентаризацию того, что есть, чтобы понять, какие запасы необходимо пополнить.

Прошлая зима была тёплой, поэтому противогололёдного материала было использовано немного, его запасы у нас есть. Что касается необходимой техники, я попросил ответственных лиц привести её в порядок. Если техники не хватит, то мы определим возможности её изыскать и посмотрим, какую сумму сможем выделить на это из бюджета. Скоро прибудут 5 снегоуборочных машин, предоставленных Москвой. Это нам очень поможет, – рассказал Чебан.

Градоначальник отметил, что минувшей тёплой зимой на очистку дорог и обработку противогололёдным материалом было использовано лишь 1,5 миллиона леев из запланированных 30. 4/5 денег было потрачено на материалы, а 1/5 – на оплату труда сотрудников служб, которые работали в ночную смену.

Мы начинаем подготовку, чтобы не говорить впоследствии, что зима застала нас врасплох, – подчеркнул генпримар.

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