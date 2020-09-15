Примария Кишинёва начала разработку генплана в сотрудничестве с партнёрами из России

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Генеральный градостроительный план муниципия Кишинёв будет разработан при помощи специалистов из Российской Федерации. Об этом сообщил генпримар Ион Чебан.

Он рассказал, что в настоящее время собирается необходимая информация, которая ляжет в основу этого документа.

Буквально на прошлой неделе у меня состоялась дискуссия с примарами городов, входящих в состав муниципия. Мы обсуждали вопросы территориального планирования в контексте разработки Плана благоустройства территории муниципия. В процессе разработки стратегической документации будут задействованы местные органы власти, специалисты из различных областей, бизнеса, научного сообщества и ассоциативного сектора, – отметил Чебан.

Также в стадии разработки находится Зональный градостроительный план сектора Центр. В настоящее время подготовлено историческое исследование, которое ляжет в основу поступающих предложений по улучшению документа. Параллельно ведётся работа по разработке других зональных планов.

Эти документы будут обнародованы, чтобы люди знали, на каком этапе мы находимся и какие действия намерены предпринять, – заверил глава муниципия.

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