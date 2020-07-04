Примария Кишинёва эвакуировала незаконно установленный на пешеходной улице киоск (ФОТО)

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Если в Кишиневе будут под покровом ночи незаконно устанавливать киоски, то виновный в этом экономический агент будет обязан эвакуировать всю сеть киосков. Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Такое решение градоначальник принял после того, как “ушлый” предприниматель незаконно установил на пешеходной улице киоск. Минувшей ночью он был демонтирован силами муниципалитета. Чебан подчеркнул, что не потерпит беззакония в столице.

– Те, кто решил, что могут делать что угодно в этом городе, ошибаются. Те, кто поступает, как им вздумается, ответят за это по закону. У Кишинева есть руководство! – подчеркнул генпримар.

Напомним, примарией разработан проект Концепции уличной торговли на территории муниципия Кишинев. Новый документ призван внедрить правовую базу и уже разработанные правила, которые должны применяться, но до сих пор не учитывались. После прохождения всех предусмотренных законом процедур этот регламент будет представлен мунсовету на утверждение.

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