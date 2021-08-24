Примария Кишинёва ищет решения проблемы оползней в сквере на улице Марии Драган

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Временно ограничен доступ на большую часть тротуара в сквере на улице Марии Драган на Чеканах. Зона, пострадавшая от оползней, ограждена.

Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, решение было принято по итогам сегодняшнего заседания столичной Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором присутствовали представители структур местного публичного управления, а также Управления по чрезвычайным ситуациям Кишинёва. На встрече были озвучены действия, необходимые для решения проблемы в данном сквере.

Панорамный сквер был обустроен в 2019 году, возможные риски не были учтены. Попросил ответственных чиновников нанять необходимых специалистов, чтобы срочно найти решения. Также я распорядился в ближайшее время обеспечить необходимые закупки, чтобы профильные учреждения могли оперативно принять меры, так как специалисты предупреждают, что это геологическое явление может повлиять на инженерные сети, проходящие через сквер, – отметил градоначальник.

Он также попросил горожан быть осторожными и не пересекать границы ограждённой территории.

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