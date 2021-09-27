Примария Кишинёва и ПРООН в Молдове работают над Антикоррупционной стратегией

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Создание атмосферы неподкупности, ответственности, прозрачности и противодействия коррупционным рискам среди государственных служащих в органах местной публичной администрации и местных народных избранников является стратегическим направлением для примарии Кишинёва. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что на данный момент возглавляемое им ведомство совместно с ПРООН в Молдове работают над Антикоррупционной стратегией на 2021-2025 гг.

Так, ПРООН в Молдове наняла группу экспертов из Центра анализа и предотвращения коррупции для разработки местного плана борьбы с коррупцией для администрации муниципия Кишинёв. На прошлой неделе специалисты организовали интервью для главных управлений примарии, а к концу недели они намерены представить окончательный вариант местного плана по борьбе с коррупцией.

– Проект антикоррупционного плана должен быть представлен до конца октября. В течение ноября мы намерены провести публичные обсуждения и консультации, получить одобрение НАЦ, а в конце года – предложить документ Муниципальному совету для утверждения, – уточнил Ион Чебан.

Стоит отметить, что недавно Национальный антикоррупционный центр провел тренинг для сотрудников примарии Кишинёва.

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