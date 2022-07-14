Примария Кишинёва готовится к масштабному проекту по комплексной реабилитации реки Бык

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Накануне состоялась презентация ТЭО Проекта по реабилитации реки Бык и защите от наводнений, разработанного Atkins International, UK и BCI Moldova. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Как рассказал градоначальник, всё началось с желания понять и оценить ситуацию и объём необходимых финансовых вливаний, после чего была поставлена задача по комплексной реабилитации реки Бык с защитой от наводнений, для улучшения ситуации в Кишинёве на реке Бык и на смежных участках.

– Необходимы и дополнительные усилия для предотвращения наводнений в нескольких зонах реки. Также существует проблема эрозии берегов, которая не позволяет реке выполнять свою роль зелёно-голубого коридора города, – отметил градоначальник.

Генпримар подчеркнул, что затраты на проведение этого технико-экономического обоснования взял на себя ЕБРР. Таким образом, из 8 вариантов, представленных проводившей исследование командой, был выбран наиболее оптимальный по соотношению затрат и результатов, который предполагает 8 млн леев от ЕИБ, 8 млн леев – ЕБРР и грант в размере 4 млн леев. Далее следует согласование финансирования в банках, подготовка пакета документов и согласование проекта в МСК.

Проект по реабилитации реки Бык и защите от наводнений включает в себя:

расширение речного бассейна ниже по течению от плотины и водохранилища Ватра;

расширение проницаемых и непроницаемых поверхностей;

идентификация разливов и соединений;

обустройство рекреационной зоны с пешеходными и велосипедными дорожками, площадками для рыбалки;

общественное освещение;

поиск решений для устранения нежелательных объёмов и концентраций воды, вызывающих наводнения и/или ухудшение качества воды в реке Бык и её притоках;

разметка периметра существующих прибрежных полос и речных защитных полос на кадастровых картах.

Также примария Кишинёва намерена благоустроить нескольких городских зон у реки Бык, которые никогда не пользовались вниманием и финансированием в том, что касается разработки градостроительной документации. Так, была спроектирована новая улица, Месаджер, которая должна вдохнуть жизнь в район, находящийся ровно в 10 минутах от центра Кишинёва, недалеко от реки Бык.

– Исходя из информации, которую я получил от коллег в парламенте и правительстве Румынии, могу объявить, что в пакете размером 100 миллионов евро, который поступит в Республику Молдова, есть также пакет на 10 миллионов евро для реабилитационных работ в Кишинёве. В этом случае было бы хорошо, если бы правительство нашей страны выделило эти деньги на реабилитацию района Гидигич, плотины Ватра, чтобы объединить наши усилия. На данный момент у меня нет чёткого ответа на этот счёт от правительства Республики Молдова, – заметил Ион Чебан.

По его словам, проект по реабилитации реки Бык и защите от наводнений в Кишинёве является первым проектом такого масштаба для Республики Молдова. Чебан отметил, что это очень дорогой и долгосрочный, но крайне необходимый для развития столицы проект по восстановлению прибрежной зоны. В результате его реализации муниципалитет планирует сократить расходы от наводнений в районе реки Бык и сделать город более экологичным.

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