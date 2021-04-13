Примария Кишинёва готова начать борьбу с амброзией

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Муниципальные власти готовы принять необходимые меры по борьбе с амброзией. По словам генпримара Иона Чебана, как только это растение появится, будут осуществлены работы по его уничтожению – путём использования химических препаратов или косилок.

В прошлом году особых проблем с амброзией не было, потому что борьбу с ней начали своевременно. Я хочу поговорить с примарами пригородов и председателями районов, расположенных вблизи Кишинёва, чтобы они еженедельно отчитывались по этому вопросу. Не ждите, пока больничные коридоры заполнятся, делайте профилактику, остановите распространение амброзии. Частных владельцев земельных участков нужно проинформировать о необходимости очистки своей территории, в противном случае они будут оштрафованы. Не ждите, чтобы я вам об этом напоминал, – подчеркнул Ион Чебан.

Отметим, что в прошлом году примария Кишинёва разработала карту борьбы с амброзией в столице. В этом году сотрудники Управления “Зелёного хозяйства” осуществляют работы, основываясь на ней.

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