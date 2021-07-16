Примария Кишинёва будет вести электронный мониторинг общественного транспорта

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Компьютеризированная программа позволит визуализировать все, что есть в дорожном секторе столицы, включая уличную мебель.

По словам главы управления общественного транспорта и коммуникаций Виталия Михалаке, система будет разработана с точки зрения свидетельства и мониторинга общественного транспорта, которая будет интегрирована в единую электронную систему, доступную для всех, передаёт moldpres.md.

GIS – это аббревиатура от географической информационной системы. Эта система используется для создания, хранения, анализа и обработки пространственно распределенной информации с помощью компьютеризированного процесса. Благодаря информации, связанной с графикой, географические информационные системы извлекают выгоду из всех возможностей запросов, предлагаемых системами баз данных, и могут легко предоставлять анализ.

GIS -технологии могут использоваться в различных научных областях, таких как управление ресурсами, исследования воздействия на окружающую среду, картографирование или планирование маршрутов транспортных средств и т.д.

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