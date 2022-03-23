Примария Кишинева запустила Программу помощи молодежным центрам и молодежным советам

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Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, программа направлена на создание молодежных центров во всех секторах Кишинева, расширение прав и возможностей молодых работников во всех молодежных центрах столицы, организацию программы грантов для молодежных центров Кишинева, создание и/или расширение молодежных советов в секторах муниципия и в пригородах, а также расширение прав и возможностей молодежи из 18 пригородных населенных пунктов Кишинева.

– Я хочу, чтобы у молодых людей была возможность многосторонне развиваться, участвовать в как можно более разнообразных мероприятиях и продолжать участвовать в продвижении здорового общества. Я хочу, чтобы все молодые люди, достигшие совершеннолетия, оставались в стране, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

Он также поблагодарил всех молодых людей, которые добровольно вызвались помогать как в борьбе с пандемией коронавируса, так и в ситуации с беженцами из Украины во всех муниципальных центрах.

Местные органы государственной власти, примарии пригородов, а также претуры секторов Кишинева станут частью программы, подписав соглашение о сотрудничестве с Главным управлением образования, молодежи и спорта, и получат необходимую поддержку.

В настоящее время столичная молодежь пользуется различными бесплатными услугами Муниципального молодежного центра Кишинева.

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