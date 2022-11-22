Примария Кишинева профинансировала ремонт столовой и установку системы отвода дождевой воды в гимназии в Дурлештах

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Примария Кишинева продолжает инвестировать в проекты по модернизации инфраструктуры учебных заведений в пригородах. Общие расходы, понесенные муниципалитетом в этом году на ремонт столовой и установку системы отвода дождевой воды в гимназии в Дурлештах, составляют 850 тысяч леев.

На ремонт столовой было выделено 600 тысяч леев. Работы включали замену окон и дверей, установку новой системы отопления, освещения и вентиляции, ремонт санитарного блока и холла, соединяющего учебный корпус и столовую. Проект также предусматривал строительство сцены в актовом зале. Еще 250 тысяч леев было выделено на замену системы отвода дождевой воды в гимназии, где учатся более 300 учеников.

Напомним, что примария Кишинева финансирует строительство нового трехэтажного корпуса в Теоретическом лицее Hyperion в Дурлештах. В целом, инвестиции примарии муниципия в этот проект составляют 11 миллионов леев.

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