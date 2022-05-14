Примария Кишинева предоставит финпомощь малообеспеченным семьям и детям без родителей

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По случаю Дня семьи примария Кишинева выделит единовременную финансовую помощь в размере 1000 леев 100 семьям с тремя и более детьми, зарегистрированным в Муниципальном управлении здравоохранения и социальной помощи.

Кроме того, 8000 детей из семей с нестабильным материальным положением получат по 700 леев от муниципалитета для подготовки к новому учебному году 2022-2023 гг., а дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, временно оставшиеся без попечения родителей, помещенные в службу опеки/попечительства и в интернатные учреждения, которые пойдут в 1 класс, получат единовременное пособие в размере 5000 леев, выпускники 9-х классов – по 3000 леев, а выпускники 12 классов – по 5000 леев.

– Мы рядом с семьями и детьми, которые нуждаются в помощи, – подчеркнул генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Ранее градоначальник сообщил, что примария Кишинева при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) по случаю Дня семьи раздаст 1500 продуктовых наборов семьям, зарегистрированным в муниципальном Управлении здравоохранения и социального обеспечения.

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