Примария Кишинева получит от Бухареста деньги для II этапа реабилитации парка Alunelul

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Местный совет сектора 6 Бухареста утвердил на сегодняшнем заседании грантовое соглашение о финансировании работ по реализации II этапа проекта реабилитации парка Alunelul на Буюканах.

Глава столицы Ион Чебан поблагодарил примара Габриэля Муту и местный совет за предоставленные помощь и поддержку.

– Сегодня вице-примар Кишинева Инга Ионесий и претор Буюкан Вадим Брынзанюк приняли участие во встрече и вместе со своими коллегами из Бухареста подписали Соглашение. Поддержка оказывается в рамках подписанных ранее нескольких соглашений о побратимстве и сотрудничестве с соседней страной. Для восстановления парка Alunelul коллеги из Румынии предоставят 846 тысяч евро, – уточнил Ион Чебан.

Отметим, что работы по восстановлению парка идут полным ходом. В последующем здесь будут построены два фонтана, благоустроены зеленые насаждения, установлены системы орошения и освещения, а также обновлена городская мебель.

Кроме того, по всему периметру парка будет обустроен круг для спортсменов и велосипедистов. Появится многофункциональная спортивная площадка, а затем запланировано строительство сцены для концертов.

Напомним, что стоимость проекта по реконструкции парка Alunelul составляет 948 000 евро. Остальные средства выделяются из муниципального бюджета.

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