Примария Кишинева получит 9 миллионов евро для реализации проекта по управлению твёрдыми бытовыми отходами

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что средства будут выделены из ресурсов, предусмотренных Рамочным соглашением о займе, заключенным между Республикой Молдова и Европейским инвестиционным банком.

– После огромной работы, проделанной командой примарии совместно с профильными министерствами, правительство одобрило это решение. Благодарю всех за благожелательное отношение и поддержку, особенно Сергея Пушкуцу и Иона Пержу, – сказал градоначальник.

Общий бюджет проекта «Твердые бытовые отходы муниципия Кишинёв» составляет 25 миллионов евро, из которых 9,0 млн. евро – это кредит ЕБРР, еще 9,0 млн. евро – кредит ЕИБ (он должен поступить в муниципалитет в качестве безвозвратной ссуды через Министерство сельского хозяйства и регионального развития, как часть Проекта по управлению отходами в стране), еще 5,0 млн. евро поступят как грант ЕС, E5P. Вклад муниципалитета в рамках проекта составит 7,96 млн. евро, из которых уже инвестировано 1,5 млн. евро, и техническая поддержка проекта – 0,85 млн. евро.

При этой финансовой поддержке примария намерена рекультивировать временный полигон на Чеканах в соответствии со стандартами ЕС, обеспечить безопасность полигона в Цынцэрень и инвестировать в обновление инфраструктуры в коммуне, обновить парк спецтехники и мусороуборочной инфраструктуры предприятия, а также модернизировать перегрузочную станцию и установить линию ручной сортировки отдельно собираемого мусора, подлежащего переработке.

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