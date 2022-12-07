Примария Кишинёва покроет расходы на строительство 9-километровой канализационной сети в Бубуечь

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Администрация муниципия полностью взяла на себя расходы по строительству более 9 км канализационной сети в пригороде Бубуечь.

Для 8,6 км сети на 17 улицах в 2020 году из муниципального бюджета было выделено 6 млн леев. Кроме того, в этом году был выделен миллион леев на расширение канализационной сети на 580 метров на улице Штефана чел Маре. Бенефициарами этих инвестиций являются более 1000 домохозяйств. Еще 300 тысяч леев выделено на строительство ливневой канализации на улице Ливезилор.

Также в Бубуечь в настоящее время ведутся работы по асфальтированию улицы Д. Кантемира. На эти работы в этом году примария Кишинёва выделила 1,2 млн леев. Многолетний проект общей стоимостью 2,26 млн леев должен быть завершён в следующем году.

Отметим, что за три года ассигнования из муниципального бюджета на инфраструктурные проекты в Бубуечь составили более 16,8 млн леев.

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